Gorcumer (28) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugslab Nieuwendijk

OM vreest dubbelle­ven ‘gewiekste’ kinderporn­over­sprei­der Kevin (27): extra cel en behande­ling geëist

17:23 Kinderpornoverspreider Kevin K. (27) hoopt na twee jaar celstraf de gevangenis te verlaten. Dat vertelde hij dinsdag tijdens het hoger beroep in zijn strafzaak voor het gerechtshof in Amsterdam. ,,Het is heel zwaar. Ik wil weer bij mijn ouders wonen’’, zei de Gorcumer die hoorde dat het Openbaar Ministerie (OM) juist aanstuurt op méér gevangenisstraf: vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. ,,We hebben hier te maken met materiaal van het ernstigste soort’’, zei de aanklager.