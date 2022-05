Gorcum Actief even buitenspel, maar coalitie strijkt alle plooien glad met haar wil tot samenwerken

Oekraïnse kunstena­res Vika ontvlucht­te Kiev met alleen haar hond en doos potloden onder haar arm

Toen het geluid van de Russische raketinslagen steeds luider werd, besloot kunstenares Viktoriia Chaikovska haar geliefde stad Kiev te verlaten. Ze vluchtte naar Nederland, naar een vriendin in Ameide die ze een jaar eerder in Amsterdam ontmoette. Nu probeert ze de oorlogstress in haar hoofd weer om te zetten in creativiteit: ,,Ik moet opletten dat ik mijn vriendelijke portretten niet laat beïnvloeden door angst en haat.’’

20 mei