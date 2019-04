Glas-in-lood verhuist naar Woudrichem: ‘Deze prachtige ramen bloeiden voor ons open’

Arie van der Linden, voorzitter van de parochie Woudrichem, vertelt dat de ramen in februari verwijderd zijn uit de kerk in Sleeuwijk. ,,In november is het kerkje verkocht, maar we wilden met de jaarwisseling liever geen nieuwe ramen in het pand plaatsen. De ramen staan nu in Woudrichem in opslag in ons pand op de Hoogstraat, totdat we een nieuwe bestemming hebben gevonden. Op de Hoogstraat huren we een ontmoetingsruimte voor onze catechese en ontmoeting. We willen in elk geval twee van de vier ramen in de kozijnen plaatsen. Als dat niet lukt, willen we ze bijlichten om ze beter uit te laten komen.”



De Sleeuwijkse parochianen wilden de ramen en andere liturgische voorwerpen zoals het kruis uit de kerk meenemen naar Woudrichem om zo een thuisgevoel vast te houden. De kerk werd verkocht omdat het pand uit 1964 in slechte staat verkeerde en een nieuw dak nodig was. ,,Het kerkje wordt vrijwel zeker afgebroken om plaats te maken voor woningen”, geeft Van der Linden aan.