Giftige relatie ontspoort weer: man mishandelt vriendin

Sinter­klaas shopt dit jaar tweede­hands cadeaus in de kringloop: ‘Het is hier nog nooit zó druk geweest’

Op zoek naar een betaalbaar cadeau voor sinterklaas of kerst? Bij kringloopwinkels vliegen de boeken, bordspellen en puzzels over de toonbank. ,,Het is hier nog nooit zó druk geweest.”

30 november