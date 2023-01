Gift van 4500 euro voor molen Ter Leede (bedoeld voor nieuwe zeilen op de wieken)

Kringloop­win­kels in de regio geven gratis spullen weg: ‘Anders belanden ze bij het restafval’

Vier kringloopwinkels in de regio geven in de Week van de Circulaire Economie gratis spullen weg die anders worden weggegooid. Ze zijn licht beschadigd of incompleet, maar voor iemand met handige handen zeker bruikbaar.

28 januari