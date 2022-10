GGD Zuid-Holland Zuid: ‘Nog voldoende ruimte voor snelle prik in Gorinchem’

Volgens GGD-woordvoerder Wesley van Veen zijn de slots van de vaccinatielocatie in Dordrecht voor aankomende week gevuld. ,,In Gorinchem is nog voldoende ruimte, maar dit is niet altijd zichtbaar in het landelijke systeem (www.planjeprik.nl). Dat toont als eerste de beschikbare slots in de ochtenden. Maar onze vaccinatielocaties zijn geopend in de middag.’’

Dat is bewust zo. ,,GGD’en in de regio’s om ons heen zijn veelal in de ochtenden geopend om te vaccineren. Wij zijn in de middagen geopend, om - in deze fase van de campagne - de werkende 60-minners de gelegenheid om bijvoorbeeld na werktijd een herhaalprik te halen in plaats van alleen in de ochtend.’’

Landelijk systeem

,,Echter, om mensen zo snel mogelijk de gelegenheid te geven om een afspraak te maken voor de herhaalprik, toont het landelijke systeem eerst de slots in de ochtenden. Hierdoor kan het zijn dat andere locaties - die in de ochtend open zijn - eerder zichtbaar worden, dan de locaties in onze eigen regio.’’

GGD Zuid-Holland Zuid deelt vrijdag het telefoonnummer van het lokale callcenter, om mensen die aan de beurt zijn de gelegenheid te geven snel een herhaalprik te halen in Gorinchem. Zij kunnen een afspraak maken via 078-7708580 (bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.