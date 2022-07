Gezonde Rivas Zorggroep zet nog meer in op digitale zorg

In plaats van een rooskleuri­ge toekomst samen, maakte B. (36) vrouwen duizenden euro’s afhandig

Huisje, boompje, beestje: dat is het beeld dat Mohamed B. (36) zijn slachtoffers voorschotelde. Loze beloftes. Want in plaats van een rooskleurige toekomst samen, maakte hij hen duizenden euro’s afhandig. ,,Of ik ze voorgelogen heb? Ja, maar ik zocht ook een partner.”

