Gezocht: het meest fotogenieke plekje van Gorinchem

Gorinchem is officieel de mooiste vestingstad van Nederland, bepaalde de ANWB vorig jaar. Dus moeten er ook fotogenieke plekjes in de stad te vinden zijn die de titel bevestigen. Daarom schrijven de gemeente Gorinchem en Stichting Gorinchem Citymarketing een wedstrijd uit om je favoriete fotospots vast te leggen. Agnes de Jong van Mooi Gorinchem vertelt.

Vanwaar deze actie?

,,Het feit dat we de mooiste vestingstad zijn is ook de aanleiding. De gemeente heeft in een uitvoeringsplan bepaald dat het op zoek gaat naar verbeterpunten om bezoekers nog beter te kunnen ontvangen. Ook fotospots maken daar onderdeel van uit. Het moet de stad gastvrijer maken en de titel van mooiste vestingstad nog meer benadrukken.”

Hoe speelt de fotowedstrijd daar een rol in?

,,Aanvankelijk was het idee om ergens in de stad een grote schilderijlijst te plaatsen, maar dat plan kwam er niet doorheen. Dat heeft waarschijnlijk met archeologische en ruimtelijke aspecten te maken. Het idee is nu om tien plaatsen uit te kiezen als fotospot, waar tegels worden neergelegd die de fotospot markeren. Voor 3 november kun je een favoriete fotospot aanmelden en delen via onze website. We kiezen daar tien officiële hotspots uit. Die inzenders ontvangen van ons een speciale stoeptegel en een borrelarrangement met een mooie borrelplank in de vorm van een vesting.”

Wat zijn de kanshebbers?

,,Er wordt gelet op originaliteit, perspectief en erfgoed- en toeristische waarde. Het hoeft niet de mooiste foto te zijn, het gaat erom wat erop staat en hoe dat in beeld is gebracht. De vesting is bijvoorbeeld alleen vanuit de lucht te vangen. Het zou leuk zijn als mensen eens wat anders dan de geijkte plekken fotograferen, zoals In den Blowen Hoet, het meest gefotografeerde huis in de stad. Bijvoorbeeld de natuur rondom de stad.”

