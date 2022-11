Gewapende overval op pizzeria in Sleeuwijk

Lokale onderne­mers met elkaar in gesprek aan de ontbijtta­fel in Molenlan­den

Vrijdag 18 november is de Dag van de Ondernemer. Om ondernemers in het zonnetje te zetten, houdt de gemeente Molenlanden een ondernemersontbijt van 07.30 tot 11.00 uur in de Til in Giessenburg.

