Gert-Jan uit Boer Zoekt Vrouw doet mee aan boerenprotest: ‘Mijn bedrijf is mijn leven’

Boer Gert-Jan is eindelijk gelukkig in de liefde

10 januari Boer Gert-Jan is dolverliefd, zo meldt de KRO-NCRV. Zijn nieuwe vriendin Judith woont met haar dochter Kyana sinds januari bij de 39-jarige agrariër uit Babyloniënbroek. Zij is een van de tientallen vrouwen die een brief schreven naar hem toen in de Boer Zoekt Vrouw-special in december 2015 bleek dat hij geen relatie meer had.