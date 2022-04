GeoFort lanceert nieuwe activiteit: Earth Games

Zelf op ontdek­kings­tocht langs de bloeiende boomgaar­den? Nu is het de tijd ervoor

De fruitbomen in de gemeente Vijfheerenlanden staan - net als in de rest van de regio - in volle bloei. Een wandelaar loopt in Schoonrewoerd met zijn kinderwagen langs een boomgaard vol geurende bloesems.

14 april