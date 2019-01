Gemeenteraad Altena wil wél een busstrook op de A27

Gorcumse school Gomarus eindigt als 29ste op NK debatteren

26 januari De Gorcumse scholengemeenschap Gomarus is er niet in geslaagd om de titel in de wacht te slepen op het Nationaal Kampioenschap debatteren. In de Utrechtse Uithof eindigde de middelbare school op de 29ste plek. In totaal deden 32 onderwijsinstellingen mee aan de finale.