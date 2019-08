Gemeenten gaan statushouders klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Binnen de ‘Taalsnelweg naar Werk’ wordt ingezet op het versneld leren van Nederlands. In totaal 36 deelnemers krijgen achttien weken lang vier dagen per week taalles en één dag per week lessen over ‘participatie’. Die laatste bestaan onder meer uit een financiële administratie leren voeren en kennismakingen met bedrijven en instanties. ,,,Het unieke is dat verschillende maatregelen worden gecombineerd, vanuit de overtuiging dat taal de snelste en beste weg is naar een goede inburgering’’, stellen de gemeenten over de proef, waarbij wordt samengewerkt met Avres en VluchtelingenWerk.