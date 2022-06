Gemeentelijke belastingen in Altena stijgen komend jaar minder dan de inflatie (zo belooft het college)

In principe kiezen gemeenten er vaak voor om de inflatie door te berekenen in onder meer de onroerendezaakbelasting, afval- en rioolheffing en bouwleges. Altena wil echter niet zo ver gaan. De bouwleges gaan maar met 4 procent omhoog. ,,Omdat leges een vast percentage bedragen van de bouwkosten en de bouwkosten zelf al zijn gestegen, zijn de bouwleges sowieso al duurder’’, zegt wethouder Hans Tanis van financiën.

De gemeenteraad buigt zich volgende maand over de tarieven, komend najaar pas over de plannen die het college de komende jaren wil uitvoeren. Volgens Tanis wordt dat een lastige klus, omdat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Niet voor alle wensen is voldoende geld, verwacht Tanis. Dat heeft voornamelijk te maken met lagere uitkeringen van het Rijk. Bezorgd daarover is hij niet. ,,Gelukkig hebben we de afgelopen jaren kunnen sparen, waardoor we een deel van de klappen kunnen opvangen.”