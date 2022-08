Gemeente West Betuwe wil 60.000 inwoners in 2040

Tot 2030 worden nog zo’n 2200 woningen bijgebouwd in de gemeente, zo valt te lezen in de nieuwe meerjarenprognose grondexploitaties van de gemeente. Daarin staan alle plannen opgesomd die tot de groei moeten gaan leiden. De groei zit in de eigen bevolking die gehuisvest moet worden, maar ook in de mensen die vanuit de Randstad uitwijken naar West Betuwe.



Het merendeel van de woningen wordt de eerste jaren nog altijd gebouwd in de grote bouwlocatie De Plantage in Meteren. Maar ook Beesd wordt de komende jaren wat guller bedeeld met 150 huizen extra. In alle 24 andere kernen wil de gemeente minimaal tien, maar soms meer, extra woningen per kern bouwen.