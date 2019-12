Gemeente West Betuwe pakt flink uit om vuurwerkoverlast te voorkomen

Ottolands lamsvlees is Streekpro­duct van het Jaar van het Groene Hart

7 december Het lamsvlees van De Schaapskooi in Ottoland is verkozen tot het Streekproduct van het Jaar van het Groene Hart. Dat werd gisteren bekendgemaakt in De Limonadefabriek in Streefkerk. ,,De verkiezing heeft voor nieuwe inzichten gezorgd.''