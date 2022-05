Gemeente kijkt vooruit en spaart: ‘We verwachten dit jaar een energierekening van een miljoen euro’

De daadwerkelijke kosten zijn pas eind 2022 bekend, maar de gemeente Gorinchem houdt er nu al rekening mee dat de nota wel eens 25 procent hoger zal zijn dan het voorbije jaar. ,,Als iemand vorig jaar rond deze tijd had gevraagd naar onze verwachtingen voor de energieprijzen hadden we dit bedrag niet genoemd. Door de oorlog in Oekraïne, op de eerste plaats een menselijk drama, is er in korte tijd veel veranderd.’’