Gemeente Gorinchem zoekt met begroting voor 2023 balans tussen ambities en beschikbare middelen

Marjo Molengraaf, wethouder financiën, zegt een begroting te presenteren ‘die financieel ruimte biedt om de komende periode keuzes te maken en verder invulling te geven aan wat we willen bereiken’. Het college is nog maar kort geleden aangetreden, waardoor de financiële vertaling volgens haar nog niet in alle gevallen gemaakt is. ,,We willen samen met de raad de diverse onderdelen van het coalitieakkoord nog verder uitwerken.”