Gemeente Gorinchem weet niet of jongeren geronseld worden voor criminaliteit

Zorgen over slachtof­fers van mensenhan­del in Gorinchem: ‘Hoe gaan we dit probleem aanpakken?’

Wat doet de gemeente Gorinchem om slachtoffers van mensenhandel te helpen? Want die vind je niet alleen in de prostitutie. ,,Dat er in onze gemeente mensen wonen die slachtoffer zijn, is wel zeker.’’ Tom van der Meijden, fractie-assistent voor D66, maakt zich serieus zorgen over hen.

29 juli