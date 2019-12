Gemeente en politie zwijgen over gesloten kassencomplex en de zoveelste autobrand in Veen

column Bescherm ons erfgoed toch tegen die dozige treurnis

9:14 Ik kan me nog herinneren dat bij het aantreden van het huidige college de bescherming van ons erfgoed hoog in het vaandel stond. Maar bescherming wil niet alleen zeggen dat je goed zorgt voor wat er is en hoe je dat kunt behouden. Het is ook een visie op wat je wilt wat er komen gaat.