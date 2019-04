Gemeente blijft oude raadzaal in ‘noodlijdend’ vrouwenhofje voorlopig huren

Avri blij met scheiders: slechts 107 kilo restafval per persoon

23 april Afvalverwerker Avri is vol lof over de slinkende berg restafval van inwoners. In het eerste kwartaal van dit jaar telt de gemiddelde hoeveelheid te verbranden huisvuil 107 kilo. Het uiteindelijke doel, volgend jaar, is maximaal 75 kilo.