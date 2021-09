Gemeente Altena verruimt starterslening naar 30.000 euro

Loonwer­kers oogsten zij aan zij duizenden piepers en de meeuwen profiteren mee

25 september Zij aan zij rijden loonwerkers van MaVerko met hun machines in Dussen over de aardappelakker van agrariër Henk Groeneveld. De rooimachine haalt de piepers uit de grond, haalt het loof eraf en kiept ze vervolgens via een transportband in de aanhanger van de tractor die ernaast rijdt. Meeuwen profiteren mee, want uit de omgewoelde aarde komen wormen en insecten onvrijwillig naar boven.