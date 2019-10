Gemeente Altena legt 20 mille bij voor zwembadklok in Andel

even vragen aan Edelsmid Chris Sommer vertelt tijdens een ‘kerkdienst’ over zijn levensvi­sie

21 oktober Het is een kerkdienst, maar dan in een ander jasje. Tijdens de 'Preek van de Leek' vertelt een regionale bekendheid in de Ontmoetingskerk in Noordeloos over zijn of haar levensvisie. Zondag om 18.30 uur is het de beurt aan edelsmid Chris Sommer.