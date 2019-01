Gemeente Altena: Arbeidsmigrant hoort niet op camping of in vesting

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de economie en moeten fatsoenlijk worden gehuisvest, maar niet op campings of in de vesting van Woudrichem. Dat heeft de gemeente Altena nog eens benadrukt in ‘ververste’ regels rond huisvesting.

Wat wel en niet mag als het gaat om het huisvesten van (seizoens)arbeiders uit het buitenland, heeft Altena vastgelegd in deze maand gepubliceerde regels. Die moeten zorgen voor duidelijkheid over huisvesting. Zo hebben de werknemers recht op een slaapkamer die ze met maximaal één huisgenoot moeten delen. Ook krijgen ze allemaal een boek met huis- en leefregels, in de eigen taal. Per zes bewoners moet er bovendien een douche, toilet en keuken aanwezig zijn.

Op een camping of recreatiepark mogen ze niet wonen: die hebben tenslotte geen woonbestemming, is de redenering. Ook de vesting van Woudrichem is niet bedoeld voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De reden daarvoor is onduidelijk.

Comfortabel

Wethouder Matthijs van Oosten benadrukt dat de regels niet nieuw zijn. ,,Dat lijkt zo, maar uiteindelijk zijn dit gewoon de drie samengevoegde regelingen die de gemeenten voor de fusie al hadden.’’ Volgens hem betekent het ook niet dat er nu plots ‘illegale’ woonsituaties zijn die moeten worden opgedoekt.

De regels moeten niet alleen zorgen dat arbeidsmigranten veilig en enigszins comfortabel kunnen wonen als ze hier werken, maar moeten overlast voorkomen.

Vorig jaar klaagden inwoners van Rijswijk over de manier waarop een groep arbeidsmigranten in een woonwijk werd gehuisvest. Zo hadden ze de indruk dat er zoveel mensen in één pand huisden, dat het onleefbaar werd voor de bewoners zelf. Ook werd er geklaagd over geluids- en parkeeroverlast.

Duidelijk beeld

Die situatie was aanleiding voor de gemeenteraad om van het college te eisen dat duidelijk in beeld wordt gebracht hoeveel arbeidsmigranten Altena telt en waar zij precies wonen. Dat wil ook het college weten. Het totale aantal moet echter nog in kaart gebracht worden. Van Oosten: ,,Uit een recente enquête kwam het getal 480, maar we weten niet of dat representatief is.’’

Er komt ook een proef met huisvesting in het buitengebied. Die pilot zorgt mogelijk voor nieuwe regelgeving, waar de raad later dit jaar nog over beslist.