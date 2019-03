Geen Visserijdagen meer in Woudrichem

SPORT Kevin van Esch gedijt ook 'op 10' bij Wilhelmi­na'26

17:04 In Aalburg schrok men enorm van de geweldige tik op de openingsdag van het seizoen bij Heukelum. Wilhelmina'26 kreeg met maar liefst 9-2 klop en verloor drie spelers met een rode kaart. ,,Ik was er toen niet bij, want ik herstelde van een enkelblessure'', zegt Van Esch. ,,Dat ging mis toen ik thuis over een heg wilde springen. Ik kwam niet lekker neer. Niet slim, want het kostte mij wel vijf weken.''