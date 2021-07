Geen veerpont tussen Werkendam en Dordt: ‘Het stond op Facebook? Ik heb geen Facebook’

Gorcumse ‘biersche­pen’ kunnen elk 3 miljoen bierfles­jes vervoeren

12 juli Aan boord is ruimte voor zo’n 3 miljoen bierflesjes, verdeeld over 132 containers. Onder toeziend oog van Chris Kornet, directeur van Concordia Damen in Werkendam, zijn de elektrische ‘bierschepen’ Den Bosch Max Blauw en Den Bosch Max Groen gedoopt in hun thuishaven van containerterminal BCTN in Den Bosch.