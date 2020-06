Geen excuses van Altena voor ‘foute burgemeester’, ‘Dat heeft Mark Rutte al gedaan’

Jan en Alie hebben een winkel vol antieke spullen gewoon omdat het leuk is, kopers hebben pech

12:06 Jan en Alie de Fockert verkochten jarenlang wasmachines, televisie en andere elektronica in hun winkel in Herwijnen. Als Jan iets installeerde bij een klant, was die klant blij dat Jan het oude spul weer meenam. Gevolg: een vitrinekast vol porseleinen schakelaars. Daar bleef het niet bij. Inmiddels staat hun voormalige winkel vol oude gebruiksvoorwerpen. Een museum willen ze het niet noemen, maar er is ook niets te koop.