Geen Cruyff Court op trapveldje Plein 983 in Arkel, maar mogelijk wel zo'n 30 zorgappartementen

Er komen mogelijk zo'n dertig zorgwoningen op het Plein 983, het trapveldje in Arkel. Voor de bouw van de appartementen heeft de PKN, eigenaar van de grond, vorig jaar al een principeverzoek ingediend.

Dat er op Plein 983 mogelijk in de toekomst appartementen verrijzen, werd dinsdagavond duidelijk tijdens de commissievergadering van de gemeente Molenlanden. In die vergadering vroeg Berend Buddingh’, raadslid van Doe mee! Molenlanden, opheldering over het gerucht dat de PKN bouwplannen heeft op het veld.

Wethouder Johan Quik kon geen duidelijk antwoord geven op de vraag of en wanneer er appartementen zullen komen. Wel wist hij te melden dat de kerk reeds een principeverzoek bij de gemeente heeft ingediend om op die plek ‘iets met zorgwoningen te doen’. In principe lijkt niets in de weg te staan dat deze er inderdaad kunnen komen. De woningen passen binnen het bestemmingplan, liet Quik weten, namelijk dat de locatie een maatschappelijk doel moet dienen.

Cruyff Court

Het trapveldje was lange tijd de beoogde plek voor een Cruyff Court, een veld dat voetballer Frenkie de Jong ‘cadeau’ kreeg nadat hij in 2019 tijdens het Nederlandse voetbalgala werd uitgeroepen voor ‘Talent van het Jaar’. Hij zag het veld het liefst in ‘hartje Arkel’ verschijnen, de plek waar hij is geboren en opgegroeid.

Een van de beoogde locaties was Plein 983, maar tot realisatie kwam het niet. Onderhandelingen met het kerkbestuur liepen volgens John de Jong, vader van Frenkie, uiteindelijk op niets uit. Ook over andere plekken bleken de meningen van inwoners verdeeld. ,,Heel veel mensen wilden wel zo’n voetbalveld, maar blijkbaar niet in hun achtertuin”, verzuchtte de teleurgestelde vader van De Jong.

Nu duidelijk is dat er geen court in Arkel komt, wordt samen met de Johan Cruyff Foundation bekeken of er eentje kan komen bij een instelling voor kinderen met een beperking.

Volledig scherm International Frenkie de Jong zou het liefst een Cruyff Court willen in zijn eigen geboorteplaats Arkel, maar er is geen ruimte volgens de gemeente. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.