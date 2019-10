Gedumpt hondje Pikachu naar nieuwe thuis in Hank: ‘Hij krijgt ook een nieuwe naam’

‘Naden’ versmald voor veiligere fietsrit over brug bij sluis Andel

13:15 Fietsers moeten binnenkort veiliger over de brug bij de Wilhelminasluis (N322) in Andel kunnen. In het fietspad zitten ‘naden’, tussen het beweegbare en vaste deel van de brug. Deze blijken (te) breed. Fietsers komen er soms met hun wiel in terecht, met alle risico’s vandien.