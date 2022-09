Gaslek gedicht in Lingestraat Leerdam, stroomkabel geraakt bij reparatie

Jaarlijkse test van de Diefdijk: snelweg A2 richting Den Bosch komend weekend dicht

Onderhoud aan de weg én inspectie van de Diefdijk: dat betekent dat de A2 weer toe is aan de jaarlijkse afsluiting. Komend weekend is de snelweg ter hoogte van Culemborg dicht in de richting van Den Bosch.

26 augustus