Gaat het Gorcumse Heerenlaantje dicht? Besluit valt vandaag

Met die afsluiting worden automobilisten gedwongen om de aangegeven omleidingsroutes te rijden. Zij kunnen tot eind oktober niet over de Concordiabrug, omdat het brugdek moet worden vernieuwd. De lokale omleidingsroute voert via de Haarweg en bedrijventerrein Papland. Voor verkeer van buiten de stad is er een route over de A15 en de A27 aangegeven. Fietsers, voetgangers en het openbaar verkeer mogen wel over de brug.