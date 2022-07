Ga als de brandweer naar Spaans restaurant Bombero in Asperen: ‘Vakantiegevoel gegarandeerd!’

In de oude brandweerkazerne in het historische Asperen startte Rafeal Orihuela Ruiz (51) in 2020 zijn restaurant. Hij woont al jaren in Nederland, had eerder een eigen zaak in Utrecht en komt uit een dorpje naast de havenstad Cádiz, in het zuiden van Spanje. ,,Ik wilde weg uit de drukte, dat is zeker gelukt. Het is een plek om te eten, genieten en ontspannen.’’