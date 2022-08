Freestyle voetballers van over heel de wereld gaan dit weekend los in Gorinchem

Sproeiver­bod voor noorden van Brabant door blauwalg, verbod voor rivierenge­bied blijft van kracht

In het Land van Heusden en Altena mag vanaf vandaag niet meer gesproeid worden, omdat er te veel blauwalg in het water zit. Waterschap Rivierenland is het eerste waterschap dat om die reden een verbod instelt. Intussen blijft het eerder ingestelde beregeningsverbod in andere delen van het rivierengebied voorlopig van kracht.

15:02