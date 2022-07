Fotograaf Marcel Köppen schenkt 45 jaar aan werk aan archief: ‘Dit is een uniek aanbod’

Hoe uitzonderlijk is het dat het Regionaal Archief een collectie van een beroepsfotograaf krijgt?

,,Het is voor het eerst dat we zo’n aanbod krijgen. Marcel Köppen heeft 45 jaar lang gewerkt in Gorinchem en de regio. Als persfotograaf, maar ook in opdracht van gemeenten en woningcorporaties. Daardoor heeft hij veel bijzondere momenten vastgelegd waar mensen in de toekomst zeker op willen terugkijken.’’