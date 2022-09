Fotograaf Köppen was niet betrokken bij selectie voor pop-up expo: ‘Zelfs ik werd verrast’

Köppen liet de selectie bewust over aan Roos. De filmmaker en Köppen werkten jarenlang samen in De Beeldkazerne, een inspiratiecollectief waarin zij en anderen met elkaar sparden. ,,Rick kijkt met afstand naar mijn werk. Hij heeft keuzes gemaakt, die ik nooit zou maken. Zo hangen er familiefoto's tussen, eigenlijk dus gewoon uit mijn privécollectie. Die zou ik zelf nooit kiezen.’’

‘Ik - Köppen’ doet er niet toe bij InZien. ,,Als mensen maken we onszelf vaak belangrijk én dat wil ik juist niet. Bij deze pop-up tentoonstelling zijn de mensen die komen kijken belangrijk. We vragen hen te reageren op mijn werk. Dat mag in woord, maar ook in beeld. Het levert extra informatie op die ervoor zorgt dat deze foto's meerwaarde krijgen voor Gorinchem als stad.’’

Gastheer op eigen expositie

De fotograaf is zelf de gastheer bij InZien. ,,Ik wil de verhalen graag zelf horen. Zo weet ik inmiddels wie een ouder echtpaar is op een van de foto’s. Hun namen kende ik niet totdat een kleindochter binnenstapte. Een ondernemer vertelde me dat zijn opa in 1901 een winkel opende. Hij staat er nu zelf. Die zaak is op de Langendijk, de winkelstraat die ik fotografeerde in coronatijd.’’