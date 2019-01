Forse vuurwerkschade in de regio, Molenlanden spant de kroon

'Hardsty­lekoning' van Giessen staat acht keer in Q-dance top 100

3 januari Phuture Noize mag zich de absolute hardstylekoning van Giessen noemen. Hij staat maar liefst drie keer in de top tien van de Q-dance top 100. In totaal is Phuture Noize acht keer terug te vinden in de lijst van de beste honderd hardstyle tracks van het afgelopen jaar.