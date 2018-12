Formateur Altena: CDA mag twee wethouders leveren

Ruim zestig meldingen op meldpunt vuurwerk­over­last Gorinchem

17:42 ChristenUnie/SGP en GroenLinks in Gorinchem hebben tot nu toe 66 meldingen binnen op hun eigen vuurwerkmeldpunt. ,,Dat vinden we best veel. Zeker wanneer je bedenkt dat deze meldingen zijn gedaan voor de start van de vuurwerkverkoop’’, licht Rutger van Breemen van GroenLinks toe.