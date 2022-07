Foodtruckfestival Hoppaaa! keert met zomereditie terug in Gorinchem

Hapjes

De foodtrucks bieden een variëteit aan hapjes en gerechten; Duitse worsten, Spaanse churros of Griekse köfte. Taiwanees zijn de bubble tea en de noodles, uit Ophemert de Boerenlogische burgers van eigen boerderij. De Wijnclub is aanwezig met diverse wijnen, en de Buena Vista Cocktail Club kan allerlei cocktails bereiden.

Bezoekers kunnen het beste te voet of per fiets komen, de parkeerplaats Buiten de Waterpoort is namelijk afgesloten. Meer informatie is te vinden op de website van organisator bruisend.nu.