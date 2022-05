Folkert liet zijn schoorsteen zes weken geleden vegen, maar toch ging het mis: ‘Pa, het huis staat in de fik’

Rokersclub Tabak Mag krijgt geen vergunning voor eigen rookcafé: ‘Dit is je reinste discrimina­tie’

De voorzitter van de landelijke Belangengroepering Tabak Mag wil een café beginnen waar je als rokers samen een sigaretje kunt opsteken. Vergeet het maar, zegt de gemeente Gorinchem waar Tanja van der Ploeg haar aanvraag indiende. ,,Dit is je reinste discriminatie, want in een coffeeshop mag je wel gewoon wiet en hasj roken.’’

28 mei