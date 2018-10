Files op A27 na ongeluk met tankwagen vol gevaarlijk gas op Merwedebrug

De Merwedebrug bij Gorinchem is donderdagmiddag in beide richtingen afgesloten geweest na een ongeluk met een tankwagen met daarin een gevaarlijke stof. Na metingen is gebleken dat er geen sprake was van een lekkage. De A27 van Utrecht richting Breda is daarom weer vrijgegeven.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over drie. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen nadat bekend was geworden dat bij het ongeluk ook een vrachtwagen was betrokken die een gevaarlijke explosieve stof vervoert. Het gaat volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio om een gas. Welk gas het precies betreft, wist zij niet.

Omdat niet zeker was of de wagen lekte, werd de Merwedebrug in beide richtingen afgesloten. Na metingen door de brandweer werd duidelijk dat er geen lekkage was aangetroffen en er dus geen gevaar was voor de omgeving.