FIFA-toernooi en voetbalclinics voor jeugd Altena in herfstvakantie

In samenwerking met verschillende voetbalverenigingen in de regio organiseren het jongerenwerk en de sportcoaches in Altena een FIFA-toernooi. Dat wordt in de herfstvakantie op woensdag 26 en vrijdag 28 oktober gehouden.

Wie denkt dat het toernooi alleen een virtueel balletje trappen vanachter de console van de PlayStation of Xbox inhoudt, heeft het mis. Natuurlijk wordt er ook gegamed, maar het is tijdens het toernooi wel degelijk de bedoeling fysiek te trainen op het voetbalveld. De balvaardigheidslessen worden gegeven door de voetbalclubs en sportcoaches.

De wedstrijden zijn woensdag 26 oktober bij de voetbalverenigingen GDC in Eethen en bij Kozakken Boys in Werkendam. Vrijdag de 28ste wordt gevoetbald bij VV Sleeuwijk en Sparta'30 in Andel. De wedstrijden zijn van 18.00 tot 22.00 uur.

Tijdens de clinics komt de jeugd ook fysiek in actie.

,,We koesteren het sportieve karakter van Altena, door sportverenigingen te ondersteunen en in te zetten op meer sportmogelijkheden in de buitenruimte. Sport verbindt, activeert en motiveert. Bewegen is gezond voor lichaam en geest en draagt bij aan een vitale gemeente waar het prettig wonen, werken en leven is’’, zegt sportwethouder Shah Sheikkariem.

Een FIFA toernooi lijkt op andere voetbaltoernooien. Daarom begint ook dit toernooi met de poulefase. Spelers worden gelijkelijk verdeeld over de poule. Vervolgens speelt iedere speler drie tot vier wedstrijden in de poulefase. Na deze fase gaan een of twee beste spelers door naar de knock-out fase. De finale is op een groot scherm te zien.

Het voetbalevenement is voor jongeren uit Altena in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Gratis aanmelden kan via de website van gemeente Altena.

