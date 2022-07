Fietstocht door de Biesbosch

Burgerini­ti­a­tief De Plastic Guerrilla prikt de straten in Gorinchem schoon: ‘Het is leuker dan je zou denken’

Afval bestrijden in de Gildenwijk in Gorinchem: dat was zaterdagochtend het doel van De Plastic Guerrilla, een burgerinitiatief dat zich inzet tegen zwerfafval.

24 juli