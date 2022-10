Fietser (51) overleden bij aanrijding in Schelluinen, automobilist aangehouden

Eigenlijk onvermijde­lijk dat Schoonre­woerd niet alleen haar Dagwinkel redt maar ook haar geliefde ‘Ad de Kip’

Analyse. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat Schoonrewoerders de Dagwinkel, de ziel van het dorp, zouden wegsleuren van een energieprijzen-faillissement. Fervent Schoonrewoerder en ondernemer Ad de Jong (64), zag de toekomst donker in en legde kwetsbaar ziel en zaligheid op tafel. Nu de toegezegde euro’s geteld zijn, is het duidelijk: Het dorp heeft haar ziel gered én Ad in het dorp gehouden.

