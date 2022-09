Felle uitslaande brand verwoest woning in de Haarwijk: politie doet onderzoek naar de oorzaak

Tijdelijk thuis voor dakloze gezinnen met kinderen geopend: ‘Eindelijk is het zover’

De regionale gezinsopvang van het Leger des Heils is een tijdelijk thuis voor gezinnen met kinderen die door een samenloop van omstandigheden op straat zijn beland. De eerste families wonen al in het pand in de Gorcumse binnenstad. Samen met andere genodigden waren ze dinsdag bij de feestelijke opening.

7 september