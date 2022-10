Familiedagen in Evenementenhal Gorinchem druk bezocht: ‘Eindelijk kunnen we elkaar weer zien’

De Familiedagen in de Evenementenhal in Gorinchem voelen als één grote reünie voor standhouders en bezoekers. Na uitstel en afstel kunnen de dagen voor het eerst sinds 2019 weer gehouden worden. Vanaf de eerste minuut liep de beursvloer dinsdag vol.

Sterker nog, al voordat het evenement om 12.00 uur van start ging, zaten bezoekers bij de receptie van de Evenementenhal te wachten. ,,De Familiedagen zijn een paar keer verschoven op de kalender, en toen ging het niet door. Dat heeft tot veel teleurstelling geleid. Je ziet aan iedereen dat ze blij zijn dat het nu weer kan”, aldus Kelly Marijnissen, marketingmedewerker van organisator Easyfairs. Ze verwacht op dinsdag, woensdag en donderdag in totaal zo’n 17.000 bezoekers.

Lees ook Opening Familiedagen in Gorinchem veroorzaakt file op A15

Christelijke gezinnen

De Familiedagen is een driedaags evenement vooral gericht op gezinnen met een christelijke achtergrond, en biedt ruim 2300 meter standbouw op 18.000 vierkante meter beursvloer (twee verdiepingen). Al meer dan twaalf jaar zijn de Familiedagen een ontmoetingsplek voor ‘mensen van reformatorische gezindte’, zoals de beursorganisatie het omschrijft. ,,De standhouders en de bezoekers maken deel uit van dezelfde community. Ze weten dat het hier een vertrouwde omgeving is, dat ze niet blootgesteld worden aan dingen die ze niet willen zien.”

Quote We kunnen elkaar weer ontmoeten en samen connecten Standhouder Stichting HVC

Dit jaar is gekozen voor vijf thema’s; shoppen, trouwen, food, wonen & leven en muziek. Een medewerkster van de organisatie HVC (Hulp aan Vervolgde Christenen) noemt de drie dagen een soort reünie. ,,We kunnen elkaar weer ontmoeten, en samen connecten.’’

De behoefte is groot want de twee verdiepingen in de Evenementenhal zijn op dinsdagmiddag in no time druk bevolkt. Hele families, met kinderwagens, struinen langs de stands. De SGP naast een pannenleverancier, een lezing over bijbelmissies naar China tegenover een hoedenwinkel; het is een gemêleerd aanbod. Voor de lasergame, de klimtoren en het reuzenspringkussen in de kinderhoek staan lange rijen kinderen met rode konen.

Leuk dagje uit

Op de eerste etage is er ruimte voor het thema trouwen. Hier loopt de 21-jarige Jeanne uit het Veluwse Elspeet samen met twee vriendinnen. ,,Voor ons is dit een leuk dagje uit. Ik ga binnenkort trouwen en bij ons in de buurt hebben we iets als dit niet. De meeste dingen voor mijn bruiloft heb ik al wel geregeld, maar ik moet nog kaarten uitzoeken. En hier staan zoveel verschillende kraampjes.”

JoAnne van der Lelij van het bedrijf Stijlvolle Trouwkaarten kan haar precies vertellen wat de nieuwste trend is: ,,Alles passend bij elkaar in één stijl. De uitnodiging, de menukaart, de bedankkaartjes. Dat is echt van nu. En in mooie gedekte pasteltinten, zoals oudroze. Helemaal in.” Het echtpaar Hovestadt uit Sliedrecht kijkt verliefd naar een mooie oldtimer die te huur is als trouwauto. ,,We zijn bijna veertig jaar geleden in een oldtimer getrouwd”, vertellen ze.

Muziek op hoofdpodium

Drie bezoeksters met kleine kinderen zoeken hun weg naar het concert van Psalmzangkoor Crescendo op het hoofdpodium. Moeder, dochter en schoondochter komen uit Ede. ,,Wel een eindje rijden, maar dit is zeker de moeite waard”, aldus een van hen. ,,En mijn man is dirigent van het koor, dus ik mag het optreden zeker niet missen.”

De Familiedagen in de Evenementenhal Gorinchem zijn ook woensdag 26 en donderdag 27 oktober nog te bezoeken. Meer informatie is te vinden op www.familiedagen-gorinchem.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.