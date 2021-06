Examens nog niet nagekeken, maar overgrote deel leerlingen Altena College toch al geslaagd

Martijn (17) droomt van carrière als topsporter: ‘Spelen voor het Nederlands team lijkt me gaaf’

9 juni Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Martijn van Vliet uit Giessenburg houdt van het landelijke leven: „Met een bootje de polders in, dat is heerlijk.’’