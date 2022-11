Evangelisch leider uit Meerkerk definitief de cel in voor seksueel misbruik van patiënten

Evangelist Aaldert van E. gaat definitief de cel in voor seksueel misbruik van drie patiënten. Een van zijn slachtoffers pleegde zelfmoord. Het gerechtshof veroordeelde Van E. in 2020 al tot 5,5 jaar cel, de Hoge Raad neemt de straf nu over.

De 81-jarige evangelisch leider van zorgkliniek De Neshoeve in Ridderkerk, later voortgezet in Meerkerk onder de naam Jedidja, misbruikte de patiënten tussen 2008 en 2012. Vijf vrouwen deden aangifte; in drie gevallen is seksueel misbruik bewezen. In sommige gevallen ging het om vrouwen die juist in het psychotherapeutisch centrum waren opgenomen, omdat ze eerder waren misbruikt.

Lees ook PREMIUM Alsnog straf geëist voor vrijgesproken vrouw om ‘sekstherapie’ in christelijk zorgcentrum

Het gerechtshof is daarom hard in het oordeel dat Van E. misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de patiënten. Hun levens werden verwoest, aldus het gerechtshof. Een van de slachtoffers - de 29-jarige Thirza - pleegde in 2016 zelfmoord. Daarvoor eiste justitie in 2018 al een jaar cel tegen Van E. Hij misbruikte haar met de bijbel in de hand als excuus, oordeelde het Hof toen.

Codetaal

Van E. weersprak toen met bizarre verklaringen de bewijzen. Seksueel getinte sms’jes aan Thirza zouden voor zijn vrouw bedoeld zijn. Woorden als ‘neuken’ en ‘condooms’ waren codetaal voor zijn ‘moeilijke jeugd’, waarin hij zelf was misbruikt. Met ‘masturberen’ werd pannenkoeken eten bedoeld en omschrijvingen van haar geslachtsdeel gingen om een kom havermout, verklaarde hij toen.

Het is niet de eerste keer dat Van E. voor misbruik veroordeeld wordt. In 2016, het jaar dat Thirza zelfmoord pleegde en waar later vraagtekens werden gezet bij de doodsoorzaak, werd hij veroordeeld tot twee jaar cel voor misbruik van vier patiënten. In het voorjaar van 2021 is er opnieuw aangifte van ontucht tegen Van E. gedaan. De zaak moet nog voorkomen.

Bekijk hieronder de interactieve tijdlijn.

