Esmee (16) had nog nooit op hakken gelopen, maar doet nu wel mee met de regionale Miss Teen-verkiezing

Waarom doe je mee?

,,Ik wil laten zien dat, wie je ook bent, je blij mag zijn met jezelf. Iedereen mag zelfverzekerd zijn over wie hij of zij is. Ik was dat vroeger zelf niet altijd, maar heb dat nu van me afgezet. Ik ben wie ik ben. Dat wil ik nu ook aan anderen laten zien.”

Hoe kwam je op het idee om mee te doen?

,,Via Instagram werd ik gescout door een finalist van vorig jaar. Ik volgde al een paar finalisten uit eerdere jaren en kreeg toen een berichtje. Of het niet iets voor mij was. Vervolgens heb ik me opgegeven en werd ik uitgekozen voor de castingsdag. Van de 400 meiden gingen er twintig door naar de finale. Met deze groep doorlopen we het hele traject.”

Hoe ziet dat er uit?

,,We doen een aantal dingen. We werken hard toe naar de finale, die plaatsvindt op 26 maart bij Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, doorlopen oefendagen en halen geld op voor de Linda Foundation. Al deze onderdelen spelen een rol in de uitslag. Die wordt voor 50 procent bepaald uit hoe je het tijdens de finale doet, maar is voor de rest opgebouwd uit hoeveel digitale stemmen je binnen haalt, hoeveel geld je voor de Linda Foundation weet te verzamelen en hoe je je hebt ingezet tijdens het gehele traject.”

Best leerzaam.

,,Ja, je leert echt veel over jezelf. Doorzetten, bijvoorbeeld, want die oefendagen zijn ontzettend zwaar. Het is echt de hele dag, met volle focus, doorgaan. En het is uit je comfortzone. Ik hou wel van glitter, maar voor de rest ben ik best basic.” Lachend: ,,Ik had zelfs nog nooit op hakken gelopen.”

Wat als je wint?

,,Dan ontvang je de titel - die draag je voor altijd met je mee - en een kroon in bruikleen, voor een jaar. En je gaat door naar Miss Teen of the Netherlands, waarin je tegen de winnaars van andere provincies strijdt.”

