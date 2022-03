Erik van Doorn moet GL-zetel aan nummer 2 afstaan na voorkeurstemmen: ‘Nieuwe kapitein op het schip’

Van Brakel (41) kreeg in totaal 413 stemmen, Van Doorn moest het doen met 375 stemmen. Brigitte van Brakel was sinds de oprichting van de partij in 2018 in Vijfheerenlanden betrokken en werkte vanaf 2019 als commissielid Welzijn, Onderwijs en Sport achter de schermen mee aan de partij. Nu mag zij de raad in.

Samengeknepen billen

Zuur is het wel voor Erik van Doorn die tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen hoopte op twee zetels in de raad van Vijfheerenlanden. Met samengeknepen billen volgde hij de uitslagen van alle stembureaus woensdagavond. In totaal kreeg GroenLinks in Vijfheerenlanden 1182 stemmen.

Van Doorn laat weten te berusten in de uitslag en is blij voor Van Brakel. ,,Ze heeft heel veel ambities dus dit is echt een opsteker voor haar.’’ Van Doorn vermoedt nu niet heel lang meer bij GroenLinks betrokken te zijn. ,,Er is een nieuwe kapitein op het schip en dan is het niet handig als de oude kapitein ernaast blijft zitten.’’

‘Groot compliment’

Van Brakel is opgetogen. ,,We hoopten op twee zetels en dat ik nu alsnog verkozen ben is een groot compliment.’’ Rond haar twintigste was ze lid van het jeugdpanel van de provincie Zuid-Holland maar ze vond zich toen nog te verlegen voor de politiek. ,,Sinds 2018 begon het weer te kriebelen en ben ik bij GroenLinks begonnen als commissielid. Het is fijn om nu als raadslid aan de slag te gaan.’’

Ze baalt er wel van dat GroenLinks maar één zetel heeft behaald. ,,Ik ben een teamplayer dus alleen in de raad is niet zo leuk, maar ik ga ervoor. We zijn hard nodig om een ander geluid te laten horen, want het ziet ernaar uit dat er een nogal behoudende coalitie gaat komen.’’

