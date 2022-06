Er zijn (eindelijk) genoeg vrijwilligers in Altena om oudere inwoners te helpen op pad te gaan

Ze is de alleroudste in de regio: Rie Platteel uit Gorinchem vierde haar 107e verjaardag

Kilometervergoeding

Gebruikers van het AutoMaatje betalen een kilometervergoeding van 0,35 cent per kilometer aan de chauffeur, plus eventuele parkeerkosten. Om een rit te boeken moet men minimaal twee dagen van tevoren contact opnemen met Trema AutoMaatje Matchmaker. Deze organisatie is op maandag, woensdag op vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0183-745260 of via e-mail: automaatje.altena@trema.org.